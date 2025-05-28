Військова допомога Україні — Німеччина передасть новий пакет

Військова допомога для України. Ілюстративне фото: militarnyi

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість складе п'ять мільярдів євро.

Про це повідомляє видання Clash Reporter.

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"Німеччина домовилася про 5 мільярдів євро додаткової військової допомоги Україні", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Clash Reporter

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився про фінансування зброї ЗСУ. Він заявив, що сторони підпишуть заяву про намір про придбання далекобійних систем українського виробництва.

Крім того, він заінтригував заявою про Taurus для України.