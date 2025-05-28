Военная помощь Украине — Германия передаст новый пакет

Военная помощь для Украины. Иллюстративное фото: militarnyi

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составит пять миллиардов евро.

Об этом сообщает издание Clash Reporter.

Реклама

Читайте также:

Новая помощь Украине от Германии

"Германия договорилась о 5 миллиардах евро дополнительной военной помощи Украине", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Clash Reporter

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о финансировании оружия ВСУ. Он заявил, что стороны подпишут заявление о намерении о приобретении дальнобойных систем украинского производства.

Кроме того, он заинтриговал заявлением о Taurus для Украины.