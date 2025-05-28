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Германия предоставит Украине новый пакет помощи — на какую сумму

28 мая 2025 16:34
Карина Приходько - Редактор
Военная помощь Украине — Германия передаст новый пакет
Военная помощь для Украины. Иллюстративное фото: militarnyi
Карина Приходько - Редактор

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составит пять миллиардов евро.

Об этом сообщает издание Clash Reporter.

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"Германия договорилась о 5 миллиардах евро дополнительной военной помощи Украине", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Clash Reporter

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о финансировании оружия ВСУ. Он заявил, что стороны подпишут заявление о намерении о приобретении дальнобойных систем украинского производства.

Кроме того, он заинтриговал заявлением о Taurus для Украины.

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