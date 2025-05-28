Обмежень на далекобійну зброю для України не буде, — Мерц

Не буде обмежень — Мерц висловився про фінансування зброї ЗСУ
Обмежень на далекобійну зброю не буде. Україна зможе в повному обсязі себе захищати та вражати військові цілі.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським у середу, 28 травня.
Зброя для України
Мерц заявив, що міністри оборони України та Німеччини сьогодні підпишуть заяву про намір про придбання далекобійних систем з українського виробництва.
"Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захищати і також вражати військові цілі за територією України. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами", — заявив Мерц.
Також канцлер ФРН додав, що Україна та Німеччина вперше за багато років проведуть міжурядові консультації.
"Майже усі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати", — сказав він.
Крім того, Мерц пообціяв, що Німеччина виділятиме "суттєву частину" коштів на Starlink в Україні.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні швидко не завершиться і потрібно готуватися до затяжного конфлікту. Також він різко відреагував на масовані атаки Росії на Україну.
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