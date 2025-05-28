Обмежень на далекобійну зброю для України не буде, — Мерц

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Обмежень на далекобійну зброю не буде. Україна зможе в повному обсязі себе захищати та вражати військові цілі.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції із президентом Зеленським у середу, 28 травня.

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Мерц заявив, що міністри оборони України та Німеччини сьогодні підпишуть заяву про намір про придбання далекобійних систем з українського виробництва.

"Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захищати і також вражати військові цілі за територією України. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами", — заявив Мерц.

Також канцлер ФРН додав, що Україна та Німеччина вперше за багато років проведуть міжурядові консультації.

"Майже усі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати", — сказав він.

Крім того, Мерц пообціяв, що Німеччина виділятиме "суттєву частину" коштів на Starlink в Україні.