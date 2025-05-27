Переговори України і РФ — Путін не хоче вести діалог

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні швидко не завершиться і потрібно готуватися до затяжного конфлікту. За його словами, Росія не хоче переговорів.

Про це повідомляє Sky News.

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"Війни зазвичай закінчуються через економічне або військове виснаження однієї або двох сторін, і в цій війні ми, очевидно, ще далекі від цього", — заявив Мерц.

Він додав, що швидше за все доведеться готуватися до затяжної війни в Україні, адже РФ не хоче переговорів і має на меті окупувати якнайбільше українських територій.

Нагадаємо, нещодавно Кіт Келлог назвав місце, де можуть зустрітися Зеленський, Путін і Трамп для переговорів. Для цього лише потрібно отримати меморандум з умовами від РФ, адже від України він вже є.

Зазначимо, що раніше у Росії відмовились від переговорів у Ватикані. Там категорично відхилили пропозицію Папи Римського.