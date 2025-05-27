Переговори України і РФ — Путін не хоче вести діалог

Війна може затягнутись — Мерц заявив, що РФ не хоче переговорів
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні швидко не завершиться і потрібно готуватися до затяжного конфлікту. За його словами, Росія не хоче переговорів.
Про це повідомляє Sky News.
Мерц попередив про "затяжну війну"
"Війни зазвичай закінчуються через економічне або військове виснаження однієї або двох сторін, і в цій війні ми, очевидно, ще далекі від цього", — заявив Мерц.
Він додав, що швидше за все доведеться готуватися до затяжної війни в Україні, адже РФ не хоче переговорів і має на меті окупувати якнайбільше українських територій.
Нагадаємо, нещодавно Кіт Келлог назвав місце, де можуть зустрітися Зеленський, Путін і Трамп для переговорів. Для цього лише потрібно отримати меморандум з умовами від РФ, адже від України він вже є.
Зазначимо, що раніше у Росії відмовились від переговорів у Ватикані. Там категорично відхилили пропозицію Папи Римського.
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