РФ не хоче посередництва Папи Римського у переговорах щодо війни

Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що новий Папа Римський Лев XIV висловив зацікавленість у залученні до мирних переговорів в Україні. Водночас у Росії заперечили можливість такого варіанту.

Про це пише Bloomberg.

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Посередництво Ватикану у переговорах

У матеріалі йдеться, що лідери США та Європи покладають надії на Ватикан щодо залучення Росії до мирних переговорів. Натомість російські офіційні особи заперечили можливість поїздки Володимира Путіна до Ватикану чи будь-куди для переговорів.

Видання пише, що замість цього вони "зосереджені на переговорах на технічному рівні", які розпочалися в Стамбулі минулого тижня. За словами співрозмовників, Кремль очікує на відновлення перемовин.

А прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що "немає домовленостей" про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані. В той самий час європейські чиновники повідомляють про обговорення ролі Ватикану, як посередника. Там вважають, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня, але це залежить від готовності Росії взяти в них участь.

Як відомо, 19 травня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої не вдалося домогтися від Росії прихильності до перемир'я. Союзники чекали на оголошення санкцій, однак американський лідер заявив, що Київ і Москва повинні "негайно розпочати переговори" про припинення вогню і що він "відступить", якщо не буде досягнуто прогресу.

Раніше Трамп заявляв, що Путін не готовий до миру в Україні, оскільки вважає, що він "перемагає на фронті".

А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що Папа Римський готовий прийняти мирні переговори щодо війни в Україні.