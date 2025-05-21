Ватикан прийме переговори України та Росії — Мелоні

Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Папа Римський підтвердив готовність Святого Престолу прийняти майбутні мирні переговори щодо України. Ватикан може стати новим майданчиком для зустрічей делегацій.

Про це вона повідомила у соцмережі X після телефонної розмови з понтифіком, що відбулася 21 травня.

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Мелоні зазначила, що ініціювала розмову з Папою після консультацій із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, які попросили підтвердити згоду Ватикану стати майданчиком для потенційних переговорів між Україною та Росією.

"Розмова відбулася після вчорашньої телефонної розмови з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами, під час якої мене попросили підтвердити готовність Святого Престолу прийняти переговори. Отримавши від Святішого Отця підтвердження готовності прийняти майбутні переговори між сторонами у Ватикані, я висловила глибоку вдячність за його відкритість і за непохитну відданість миру", — написала Джорджа Мелоні.

Протягом дня Мелоні також провела низку телефонних розмов із президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Штуббом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Внаслідок перемовин сторони погодилися підтримувати тісну координацію задля підготовки нового раунду переговорів, мета яких — досягти припинення вогню та сформувати основу для укладення справедливої і тривалої мирної угоди.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV повідомляв, що готовий стати посередником для мирних переговорів.

Також понтифік висловився щодо долі полонених українців та викрадених дітей.

Додамо, що вчора, 20 травня, Володимир Зеленський переговорив із Джорджею Мелоні.