Ватикан примет переговоры Украины и России — Мелони

Ватикан примет новый раунд переговоров по войне
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Папа Римский подтвердил готовность Святого Престола принять будущие мирные переговоры по Украине. Ватикан может стать новой площадкой для встреч делегаций.
Об этом она сообщила в соцсети X после телефонного разговора с понтификом, состоявшегося 21 мая.
Джорджа Мелони подтвердила готовность Папы Римского участвовать в переговорах
Мелони отметила, что инициировала разговор с Папой после консультаций с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, которые попросили подтвердить согласие Ватикана стать площадкой для потенциальных переговоров между Украиной и Россией.
"Разговор состоялся после вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом и другими европейскими лидерами, во время которого меня попросили подтвердить готовность Святого Престола принять переговоры. Получив от Святейшего Отца подтверждение готовности принять будущие переговоры между сторонами в Ватикане, я выразила глубокую благодарность за его открытость и за непоколебимую приверженность миру", — написала Джорджа Мелони.
В течение дня Мелони также провела ряд телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Штуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В результате переговоров стороны согласились поддерживать тесную координацию для подготовки нового раунда переговоров, цель которых — достичь прекращения огня и сформировать основу для заключения справедливого и длительного мирного соглашения.
Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV сообщал, что готов стать посредником для мирных переговоров.
Также понтифик высказался о судьбе пленных украинцев и похищенных детей.
Добавим, что вчера, 20 мая, Владимир Зеленский переговорил с Джорджей Мелони.
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