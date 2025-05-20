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Зеленський обговорив з Мелоні кроки для досягнення миру

20 травня 2025 16:19
Євтушенко Аліна - редактор
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Євтушенко Аліна - редактор

У вівторок, 20 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час спілкування лідери обговорили кроки для досягнення миру та можливі майданчики для розмови з росіянами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський поговорив з прем’єркою Італії

У вівторок, 20 травня, президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з премʼєркою Італії Джорджею Мелоні. Під час спілкування, сторони, зокрема, обговорили результати розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Під час телефонної розмови президент України та премʼєр-міністерка Італії скоординували позиції й домовилися контактувати щодо подальших дій.

Своєю чергою, Джорджа Мелоні підтвердила підтримку всіх зусиль заради досягнення справжнього миру.  

Також лідери обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Володимир Зеленський наголосив, що потрібне припинення вогню заради збереження життів людей.

За його словами, Україна готова до чесної дипломатії й необхідно забезпечити, щоб Росія була готова закінчити війну.

"Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Як завжди, класні ідеї", — зазначив президент Зеленський.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Також у вівторок, 20 травня, Зеленський зустрівся із Кронпринцом Норвегії Гоконом.

Раніше ми інформували, що Зеленський підбив підсумки розмов з Трампом і лідерами країн Європи.

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