Зеленський провів телефонну розмову з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні

Зеленський обговорив з Мелоні кроки для досягнення миру
У вівторок, 20 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час спілкування лідери обговорили кроки для досягнення миру та можливі майданчики для розмови з росіянами.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський поговорив з прем’єркою Італії
У вівторок, 20 травня, президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з премʼєркою Італії Джорджею Мелоні. Під час спілкування, сторони, зокрема, обговорили результати розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Під час телефонної розмови президент України та премʼєр-міністерка Італії скоординували позиції й домовилися контактувати щодо подальших дій.
Своєю чергою, Джорджа Мелоні підтвердила підтримку всіх зусиль заради досягнення справжнього миру.
Також лідери обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Володимир Зеленський наголосив, що потрібне припинення вогню заради збереження життів людей.
За його словами, Україна готова до чесної дипломатії й необхідно забезпечити, щоб Росія була готова закінчити війну.
"Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Як завжди, класні ідеї", — зазначив президент Зеленський.
Також у вівторок, 20 травня, Зеленський зустрівся із Кронпринцом Норвегії Гоконом.
Раніше ми інформували, що Зеленський підбив підсумки розмов з Трампом і лідерами країн Європи.
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