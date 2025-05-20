Зустріч Зеленського та Кронпринца Норвегії Гокона 20 травня - що відомо

Зустріч Зеленського та Кронпринца Норвегії Гокона. Фото: скриншот

У вівторок, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Кронпринцом Норвегії Гоконом. Він прибув до України з першим офіційним візитом.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Свою поїздку принц розпочав із символічного жесту — відвідав реабілітаційний центр в Ірпені, що став одним із символів стійкості та відновлення після російської агресії.

Під час перемовин сторони обговорили низку важливих питань, серед яких — посилення енергетичної стійкості України. Президент подякував Норвегії за вагомий внесок у цю сферу — $450 мільйонів допомоги, які сприяють зміцненню енергетичної безпеки країни.

Окремо увагу приділили культурному співробітництву та інвестиціям у сферу оборони. Зеленський підкреслив, що у всіх напрямках Україна та Норвегія мають потужний потенціал для розвитку спільних ініціатив.

"Дякую Норвегії та норвезькому народу за постійну підтримку України і допомогу в захисті життя", — зазначив Президент.

Нагадаємо, що сьогодні принц Норвегії Гокон уперше за останні роки здійснив офіційний візит до України. Його приїзд має особливе значення — це перша поїздка члена королівської родини з початку повномасштабної агресії Росії, а також перший візит такого рівня з 2008 року.

У квітні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом, обговоривши ключові питання фінансової підтримки та економічного співробітництва між державами.