Шмигаль 23 квітня зустрівся зі Столтенбергом — що відомо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Фото: x.com/jensstoltenberg

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом. Сторони обмінялися думками в Американській торгівельній палаті.

Про це повідомив Єнс Столтенберг у соцмережі X у середу, 23 квітня.

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Столтенберг наголосив, що Норвегія та Трансатлантична спільнота стоять пліч-о-пліч з Україною від початку російської агресії.

"Цього року ми збільшуємо нашу підтримку до приблизно 8 мільярдів євро для забезпечення справедливого і тривалого миру", — додав він.

Допис Столтенберга. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 квітня міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з главою Міноборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

А 7 квітня Норвегія оголосила про новий пакет підтримки для України. Понад 4 мільярди крон буде спрямовано на закупівлю артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, ще 1 мільярд — через Європейський фонд миру.