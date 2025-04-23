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Допомога від Норвегії — Шмигаль зустрівся зі Столтенбергом

23 квітня 2025 22:08
Аркадій Пастула - Редактор
Шмигаль 23 квітня зустрівся зі Столтенбергом — що відомо
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Фото: x.com/jensstoltenberg
Аркадій Пастула - Редактор

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом. Сторони обмінялися думками в Американській торгівельній палаті.

Про це повідомив Єнс Столтенберг у соцмережі X у середу, 23 квітня.

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Столтенберг наголосив, що Норвегія та Трансатлантична спільнота стоять пліч-о-пліч з Україною від початку російської агресії. 

"Цього року ми збільшуємо нашу підтримку до приблизно 8 мільярдів євро для забезпечення справедливого і тривалого миру", — додав він.

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Допис Столтенберга. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 квітня міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з главою Міноборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

А 7 квітня Норвегія оголосила про новий пакет підтримки для України. Понад 4 мільярди крон буде спрямовано на закупівлю артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, ще 1 мільярд — через Європейський фонд миру.

Денис Шмигаль війна Норвегія військова допомога Україна Єнс Столтенберг
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