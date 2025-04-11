Норвегія допоможе озброїти бригади ЗСУ сучасною зброєю

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік та Рустем Умєров. Фото: Telegram Рустема Умєрова

Норвегія надасть підтримку Збройним силам України. Країна планує забезпечити українську армію сучасним озброєнням, бронетехнікою та іншими передовими технологіями.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком у Telegram у п'ятницю, 11 квітня.

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Умєров висловив вдячність колезі за ініціативу уряду та підтримку з боку народу Норвегії — особливо за рішення надати Україні додаткові 5 мільярдів євро безпекової допомоги у 2025 році, що збільшує загальний обсяг підтримки на цей рік до 7 мільярдів євро.

За його словами, одним із основних питань для обговорення стало оснащення підрозділів.

"Норвегія допоможе озброїти наші бригади сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями. Це критично важлива підтримка на тлі актуальних загроз", — повідомив Умєров.

Другим пріоритетом є постачання боєприпасів.

"Ми розглянули різні способи забезпечення фронту якісними снарядами. Норвегія, яка бере активну участь у "чеській ініціативі", готова виділити суттєве фінансування на закупівлю боєприпасів для українських військових", — наголосив міністр.

Сторони також приділили особливу увагу питанням розвитку співпраці в оборонно-промисловій сфері.

"Обговорили запуск нових спільних проєктів із норвезькими компаніями — зокрема, у сферах ППО та морських рішень. Рухаємося в напрямку поглиблення цієї взаємодії", — додав Умєров.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив про надання нової допомоги Україні. Загальна сума становить один мільярд євро.

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