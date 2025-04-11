Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современным оружием arrow

Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современным оружием

11 апреля 2025 16:41
Анастасия Писаненко - редактор
Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современным оружием
Министр обороны Норвегии Туре Сандвик и Рустем Умеров. Фото: Telegram Рустема Умерова
Анастасия Писаненко - редактор

Норвегия окажет поддержку Вооруженным силам Украины. Страна планирует обеспечить украинскую армию современным вооружением, бронетехникой и другими передовыми технологиями.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре Оншуусом Сандвиком в Telegram в пятницу, 11 апреля.

Реклама
Читайте также:
Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современным оружием - фото 1
Пост Умерова. Фото: скриншот

Умеров рассказал о намерениях Норвегии по вооружению ВСУ

Умеров выразил благодарность коллеге за инициативу правительства и поддержку со стороны народа Норвегии — особенно за решение предоставить Украине дополнительные 5 миллиардов евро помощи по безопасности в 2025 году, что увеличивает общий объем поддержки на этот год до 7 миллиардов евро.

По его словам, одним из основных вопросов для обсуждения стало оснащение подразделений.

"Норвегия поможет вооружить наши бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями. Это критически важная поддержка на фоне актуальных угроз", — сообщил Умеров.

Вторым приоритетом является поставка боеприпасов.

"Мы рассмотрели различные способы обеспечения фронта качественными снарядами. Норвегия, которая активно участвует в "чешской инициативе", готова выделить существенное финансирование на закупку боеприпасов для украинских военных", — подчеркнул министр.

Стороны также уделили особое внимание вопросам развития сотрудничества в оборонно-промышленной сфере.

"Обсудили запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями — в частности, в сферах ПВО и морских решений. Двигаемся в направлении углубления этого взаимодействия", — добавил Умеров.

Напомним, на днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о предоставлении новой помощи Украине. Общая сумма составляет один миллиард евро.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украине нужны системы ПВО для защиты от атак России.

Минобороны Норвегия военная помощь война в Украине Рустем Умеров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама