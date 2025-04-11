Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современным оружием

Министр обороны Норвегии Туре Сандвик и Рустем Умеров. Фото: Telegram Рустема Умерова

Норвегия окажет поддержку Вооруженным силам Украины. Страна планирует обеспечить украинскую армию современным вооружением, бронетехникой и другими передовыми технологиями.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре Оншуусом Сандвиком в Telegram в пятницу, 11 апреля.

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Умеров выразил благодарность коллеге за инициативу правительства и поддержку со стороны народа Норвегии — особенно за решение предоставить Украине дополнительные 5 миллиардов евро помощи по безопасности в 2025 году, что увеличивает общий объем поддержки на этот год до 7 миллиардов евро.

По его словам, одним из основных вопросов для обсуждения стало оснащение подразделений.

"Норвегия поможет вооружить наши бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями. Это критически важная поддержка на фоне актуальных угроз", — сообщил Умеров.

Вторым приоритетом является поставка боеприпасов.

"Мы рассмотрели различные способы обеспечения фронта качественными снарядами. Норвегия, которая активно участвует в "чешской инициативе", готова выделить существенное финансирование на закупку боеприпасов для украинских военных", — подчеркнул министр.

Стороны также уделили особое внимание вопросам развития сотрудничества в оборонно-промышленной сфере.

"Обсудили запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями — в частности, в сферах ПВО и морских решений. Двигаемся в направлении углубления этого взаимодействия", — добавил Умеров.

Напомним, на днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о предоставлении новой помощи Украине. Общая сумма составляет один миллиард евро.

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