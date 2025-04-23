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Помощь от Норвегии — Шмыгаль встретился со Столтенбергом

23 апреля 2025 22:08
Аркадий Пастула - Редактор
Шмыгаль 23 апреля встретился со Столтенбергом — что известно
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Фото: x.com/jensstoltenberg
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом. Стороны обменялись мнениями в Американской торговой палате.

Об этом сообщил Йенс Столтенберг в соцсети X в среду, 23 апреля.

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Столтенберг подчеркнул, что Норвегия и Трансатлантическое сообщество стоят бок о бок с Украиной с начала российской агрессии.

"В этом году мы увеличиваем нашу поддержку до примерно 8 миллиардов евро для обеспечения справедливого и прочного мира", — добавил он.

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Пост Столтенберга. Фото: скриншот

Напомним, 11 апреля министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Минобороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком.

А 7 апреля Норвегия объявила о новом пакете поддержки для Украины. Более 4 миллиардов крон будет направлено на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, еще 1 миллиард — через Европейский фонд мира.

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