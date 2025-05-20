Встреча Зеленского и Кронпринца Норвегии Хокона 20 мая - что известно

Зеленский встретился с Кронпринцем Норвегии Хоконом
Во вторник, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Кронпринцем Норвегии Хоконом. Он прибыл в Украину с первым официальным визитом.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Что известно о встрече Зеленского и лидера Норвегии
Свою поездку принц начал с символического жеста — посетил реабилитационный центр в Ирпене, который стал одним из символов устойчивости и восстановления после российской агрессии.
Во время переговоров стороны обсудили ряд важных вопросов, среди которых — усиление энергетической устойчивости Украины. Президент поблагодарил Норвегию за весомый вклад в эту сферу — $450 миллионов помощи, которые способствуют укреплению энергетической безопасности страны.
Отдельное внимание уделили культурному сотрудничеству и инвестициям в сферу обороны. Зеленский подчеркнул, что во всех направлениях Украина и Норвегия имеют мощный потенциал для развития совместных инициатив.
"Спасибо Норвегии и норвежскому народу за постоянную поддержку Украины и помощь в защите жизни", — отметил Президент.
Напомним, что сегодня принц Норвегии Хокон впервые за последние годы совершил официальный визит в Украину. Его приезд имеет особое значение — это первая поездка члена королевской семьи с начала полномасштабной агрессии России, а также первый визит такого уровня с 2008 года.
В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом, обсудив ключевые вопросы финансовой поддержки и экономического сотрудничества между государствами.
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