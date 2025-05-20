Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Кронпринц Норвегії здійснив перший візит до України з 2008 року arrow

Кронпринц Норвегії здійснив перший візит до України з 2008 року

20 травня 2025 13:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
Гокон відвідав Україну — візит вперше з початку великої війни
Кронпрнц Норвегії Гокон. Фото: соцмережі
Анастасія Постоєнко - Редактор

Кронпринц Норвегії Гокон прибув з офіційним візитом до України. Це сталося вперше за час повномасштабного вторгнення Росії та вперше з 2008 року. Його приїзд став важливою символічною подією як для двосторонніх відносин, так і для підтримки України у війні.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Норвегії

Реклама
Читайте також:

Кронпринц Норвегії та міністр енергетики відвідали Україну

Разом із кронпринцем до України прибув міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд. Вони дісталися Києва нічним поїздом з Польщі, де їх зустрічали посол Норвегії в Україні Хелен Санд Андресен та заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

У рамках візиту Гокон вже відвідав українську лікарню, де проходять реабілітацію поранені військовослужбовці, а також меморіал загиблим захисникам у селі Мощун, що стало одним із символів героїчного спротиву російським військам на початку вторгнення.

"Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти", — сказав кронпринц Гокон про українців.

Окрім того, під час перебування в Україні кронпринц Гокон зустрінеться з представниками української влади, а також з норвезькими партнерами. У програмі – відвідування проєктів, які реалізуються за підтримки норвезької програми Нансена.

Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом.

Кілька днів тому Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з головкомом Норвегії, щоб обговорити зміцнення обороноздатності України

Норвегія Україна візит Кронпринц
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама