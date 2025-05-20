Гокон відвідав Україну — візит вперше з початку великої війни

Кронпрнц Норвегії Гокон. Фото: соцмережі

Кронпринц Норвегії Гокон прибув з офіційним візитом до України. Це сталося вперше за час повномасштабного вторгнення Росії та вперше з 2008 року. Його приїзд став важливою символічною подією як для двосторонніх відносин, так і для підтримки України у війні.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Норвегії.

Реклама

Читайте також:

Кронпринц Норвегії та міністр енергетики відвідали Україну

Разом із кронпринцем до України прибув міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд. Вони дісталися Києва нічним поїздом з Польщі, де їх зустрічали посол Норвегії в Україні Хелен Санд Андресен та заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

У рамках візиту Гокон вже відвідав українську лікарню, де проходять реабілітацію поранені військовослужбовці, а також меморіал загиблим захисникам у селі Мощун, що стало одним із символів героїчного спротиву російським військам на початку вторгнення.

"Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти", — сказав кронпринц Гокон про українців.

Окрім того, під час перебування в Україні кронпринц Гокон зустрінеться з представниками української влади, а також з норвезькими партнерами. У програмі – відвідування проєктів, які реалізуються за підтримки норвезької програми Нансена.

Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом.

Кілька днів тому Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з головкомом Норвегії, щоб обговорити зміцнення обороноздатності України.