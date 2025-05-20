Гокон посетил Украину — визит впервые с начала большой войны

Кронпринц Норвегии Хокон. Фото: соцсети

Кронпринц Норвегии Хокон прибыл с официальным визитом в Украину. Это произошло впервые за время полномасштабного вторжения России и впервые с 2008 года. Его приезд стал важным символическим событием как для двусторонних отношений, так и для поддержки Украины в войне.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Норвегии.

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Вместе с кронпринцем в Украину прибыл министр энергетики Норвегии Терье Осланд. Они добрались до Киева ночным поездом из Польши, где их встречали посол Норвегии в Украине Хелен Санд Андресен и заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

В рамках визита Гокон уже посетил украинскую больницу, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие, а также мемориал погибшим защитникам в селе Мощун, что стало одним из символов героического сопротивления российским войскам в начале вторжения.

"Мы очень поражены их стойкостью и способностью выстоять", — сказал кронпринц Хокон об украинцах.

Кроме того, во время пребывания в Украине кронпринц Хокон встретится с представителями украинской власти, а также с норвежскими партнерами. В программе посещение проектов, которые реализуются при поддержке норвежской программы Нансена.

Напомним, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом.

Несколько дней назад Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский встретился с главкомом Норвегии, чтобы обсудить укрепление обороноспособности Украины.