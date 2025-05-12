Сирський зустрівся з головнокомандувачем Норвегії - про що домовились

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу зустріч із головнокомандувачем збройних сил Королівства Норвегія генералом Ейріком Крістофферсеном, який прибув до України з офіційним візитом. Сторони обговорили майбутнє зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомив Олександр Сирський на своєму каналі у Telegram.

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За словами Сирського, Норвегія залишається одним із найнадійніших міжнародних партнерів України у боротьбі з російською агресією. Він подякував генералу Крістофферсену, уряду та народу Норвегії за всебічну політичну підтримку та значну військову допомогу, зокрема за участь у ключових міжнародних оборонних ініціативах — Коаліції повітряних сил, Коаліції ППО/ПРО, морських спроможностей, а також нещодавньому приєднанню до Коаліції дронів.

Окрему подяку Сирський висловив за лідерство Норвегії у проєкті з оснащення Північної механізованої бригади ЗСУ та за сприяння у підготовці українських воїнів на озброєнні західного зразка, а також за допомогу у лікуванні та реабілітації поранених захисників.

Український командувач також поінформував норвезького колегу про актуальну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Він підтвердив, що головними завданнями ЗСУ залишаються утримання фронту, посилення ППО та протидія спробам наступу з боку російських сил.

"Головні завдання Сил оборони незмінні: утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, протидія наступальним можливостям російського агресора. Обговорив із норвезьким колегою подальші шляхи посилення обороноздатності України. Окремо наголосив на важливості іноземного інвестування в українську оборонну промисловість як ключового елементу допомоги", — повідомив Сирський.

Зустріч Олександра Сирського та Ейріка Крістофферсена. Фото: Генштаб ЗСУ

У межах візиту генерал Крістофферсен отримав найвищу відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України — "Хрест заслуги".

Сирський підкреслив, що українсько-норвезьке співробітництво буде лише зміцнюватися на тлі спільної боротьби за безпеку України та всієї Європи.

Нагадаємо, кілька днів тому Олександр Сирський поспілкувався з головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Робертом Брігером.

Також головком ЗСУ назвав втрати російських військ у травні в перший тиждень.

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