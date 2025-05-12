Сырский встретился с главнокомандующим Норвегии — о чем договорились

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел рабочую встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Королевства Норвегия генералом Эйриком Кристофферсеном, который прибыл в Украину с официальным визитом. Стороны обсудили будущее укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщил Александр Сырский на своем канале в Telegram.

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По словам Сырского, Норвегия остается одним из самых надежных международных партнеров Украины в борьбе с российской агрессией. Он поблагодарил генерала Кристофферсена, правительство и народ Норвегии за всестороннюю политическую поддержку и значительную военную помощь, в частности, за участие в ключевых международных оборонных инициативах — Коалиции воздушных сил, Коалиции ПВО/ПРО, морских возможностей, а также недавнее присоединение к Коалиции дронов.

Отдельную благодарность Сырский выразил за лидерство Норвегии в проекте по оснащению Северной механизированной бригады ВСУ и за содействие в подготовке украинских воинов на вооружении западного образца, а также за помощь в лечении и реабилитации раненых защитников.

Украинский командующий также проинформировал норвежского коллегу об актуальной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он подтвердил, что главными задачами ВСУ остаются удержание фронта, усиление ПВО и противодействие попыткам наступления со стороны российских сил.

"Главные задачи Сил обороны неизменны: удержание и стабилизация линии фронта, усиление защиты украинского неба, противодействие наступательным возможностям российского агрессора. Обсудил с норвежским коллегой дальнейшие пути усиления обороноспособности Украины. Отдельно подчеркнул важность иностранного инвестирования в украинскую оборонную промышленность как ключевого элемента помощи", — сообщил Сырский.

Встреча Александра Сырского и Эйрика Кристофферсена. Фото: Генштаб ВСУ

В рамках визита генерал Кристофферсен получил высшую награду Главнокомандующего Вооруженных сил Украины — "Крест заслуги".

Сырский подчеркнул, что украинско-норвежское сотрудничество будет только укрепляться на фоне совместной борьбы за безопасность Украины и всей Европы.

Напомним, несколько дней назад Александр Сырский пообщался с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Робертом Бригером.

Также главком ВСУ назвал потери российских войск в мае в первую неделю.

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