Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Джорджей Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время общения лидеры обсудили шаги для достижения мира и возможные площадки для разговора с россиянами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский поговорил с премьером Италии

Во вторник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с премьером Италии Джорджей Мелони. Во время общения, стороны, в частности, обсудили результаты разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Во время телефонного разговора президент Украины и премьер-министр Италии скоординировали позиции и договорились контактировать относительно дальнейших действий.

В свою очередь, Джорджа Мелони подтвердила поддержку всех усилий ради достижения настоящего мира.

Также лидеры обсудили возможные площадки для разговора с россиянами. Владимир Зеленский отметил, что нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей.

По его словам, Украина готова к честной дипломатии и необходимо обеспечить, чтобы Россия была готова закончить войну.

"Хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Как всегда, классные идеи", — отметил президент Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Также во вторник, 20 мая, Зеленский встретился с Кронпринцем Норвегии Хоконом.

Ранее мы информировали, что Зеленский подвел итоги разговоров с Трампом и лидерами стран Европы.