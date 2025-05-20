Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Джорджей Мелони

Зеленский обсудил с Мелони шаги для достижения мира
Во вторник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время общения лидеры обсудили шаги для достижения мира и возможные площадки для разговора с россиянами.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский поговорил с премьером Италии
Во вторник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с премьером Италии Джорджей Мелони. Во время общения, стороны, в частности, обсудили результаты разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
Во время телефонного разговора президент Украины и премьер-министр Италии скоординировали позиции и договорились контактировать относительно дальнейших действий.
В свою очередь, Джорджа Мелони подтвердила поддержку всех усилий ради достижения настоящего мира.
Также лидеры обсудили возможные площадки для разговора с россиянами. Владимир Зеленский отметил, что нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей.
По его словам, Украина готова к честной дипломатии и необходимо обеспечить, чтобы Россия была готова закончить войну.
"Хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Как всегда, классные идеи", — отметил президент Зеленский.
Также во вторник, 20 мая, Зеленский встретился с Кронпринцем Норвегии Хоконом.
Ранее мы информировали, что Зеленский подвел итоги разговоров с Трампом и лидерами стран Европы.
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