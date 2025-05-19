Зеленський провів дві розмови з Дональдом Трампом 19 травня — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У понеділок, 19 травня, Президент України Володимир Зеленський провів дві розмови з президентом США Дональдом Трампом. Ключовими темами яких стали припинення війни та досягнення справедливого миру.

Про це повідомив український лідер у Telegram.

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Перша розмова відбулася у двосторонньому форматі — перед тим, як Трамп провів консультації з керівником Росії.

Пізніше Зеленський долучився до багатосторонньої дискусії, в якій також взяли участь лідери Європи: Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, лідер німецьких християнських демократів Фрідріх Мерц, Прем’єр-міністр Фінляндії Александер Стубб та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Зараз — визначальний час. Світ має побачити, чи вистачить рішучості у його лідерів для зупинення війни та встановлення тривалого миру", — наголосив Зеленський.

Під час двосторонньої розмови з Дональдом Трампом глава держави підтвердив готовність України до повного й безумовного припинення вогню, відповідно до попередніх домовленостей, зокрема за участі США. Він підкреслив, що ця пропозиція не повинна бути розмита або знецінена. Якщо Росія відмовляється припиняти вбивства, за це мають бути запроваджені додаткові санкції.

"Тиск на Росію стимулює її до миру — це очевидно для всіх", — заявив Президент.

Зеленський також вкотре підтвердив готовність України до прямих перемовин з Росією на будь-якому майданчику, який може дати реальні результати. У цьому контексті розглядаються Туреччина, Ватикан, Швейцарія. Президент наголосив, що українська сторона готова ухвалювати справжні рішення — залишилося забезпечити аналогічну готовність з боку Росії.

У другій розмові, вже у широкому колі міжнародних лідерів, обговорювалися подальші кроки, зокрема зустрічі перемовників та об’єктивна оцінка всіх наявних пропозицій. Зеленський наголосив на важливості залучення представників США та Європи до переговорного процесу, адже лише Путін зацікавлений у затягуванні війни.

"Якщо Росія не припинить вбивства, не звільнятиме полонених і заручників, якщо висуватиме нереалістичні умови, це означатиме одне — вона свідомо затягує війну. І світ має відповідати на це — додатковими санкціями та політичним тиском", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 19 травня, російський президент Володимир Путін назвав розмову із Трампом "змістовною" та "відвертою".

Крім того, після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним, відбулася багатостороння дискусія — до неї долучилися очільники Німеччини, Фінляндії, Франції, Італії та України, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.