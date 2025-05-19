Зеленский провел два разговора с Дональдом Трампом 19 мая — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В понедельник, 19 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел два разговора с президентом США Дональдом Трампом. Ключевыми темами которых стали прекращение войны и достижения справедливого мира.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

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Первый разговор состоялся в двустороннем формате — перед тем, как Трамп провел консультации с руководителем России.

Позже Зеленский присоединился к многосторонней дискуссии, в которой также приняли участие лидеры Европы: Президент Франции Эмманюэль Макрон, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, Премьер-министр Финляндии Александер Стубб и руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сейчас - определяющее время. Мир должен увидеть, хватит ли решимости у его лидеров для остановки войны и установления длительного мира", — подчеркнул Зеленский.

Во время двустороннего разговора с Дональдом Трампом глава государства подтвердил готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня, в соответствии с предыдущими договоренностями, в частности при участии США. Он подчеркнул, что это предложение не должно быть размыто или обесценено. Если Россия отказывается прекращать убийства, за это должны быть введены дополнительные санкции.

"Давление на Россию стимулирует ее к миру — это очевидно для всех", — заявил Президент.

Зеленский также в очередной раз подтвердил готовность Украины к прямым переговорам с Россией на любой площадке, которая может дать реальные результаты. В этом контексте рассматриваются Турция, Ватикан, Швейцария. Президент подчеркнул, что украинская сторона готова принимать настоящие решения — осталось обеспечить аналогичную готовность со стороны России.

Во втором разговоре, уже в широком кругу международных лидеров, обсуждались дальнейшие шаги, в частности встречи переговорщиков и объективная оценка всех имеющихся предложений. Зеленский отметил важность привлечения представителей США и Европы к переговорному процессу, ведь только Путин заинтересован в затягивании войны.

"Если Россия не прекратит убийства, не будет освобождать пленных и заложников, если будет выдвигать нереалистичные условия, это будет означать одно - она сознательно затягивает войну. И мир должен отвечать на это — дополнительными санкциями и политическим давлением", — подытожил Зеленский.

Напомним, что сегодня же, 19 мая, российский президент Владимир Путин назвал разговор с Трампом "содержательным" и "откровенным".

Кроме того, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, состоялась многосторонняя дискуссия — к ней присоединились руководители Германии, Финляндии, Франции, Италии и Украины, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.