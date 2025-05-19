Лідери низки європейських країн поговорили із Трампом

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 19 травня, лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Італії та України, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це відбулося після розмови очільника Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це представникам ЗМІ повідомив речник федерального уряду Німеччини, передає Укрінформ.

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У понеділок ввечері, 19 травня, лідер США Дональд Трамп після переговорів з главою Кремля Путіним поінформував своїх європейських партнерів про зміст переговорів. Зокрема, він обговорив з ними, як можна досягти припинення вогню та миру в Україні.

Відомо, що окрім федерального канцлера Фрідріха Мерца в обговоренні взяли участь президенти Фінляндії, Франції та України, а також прем'єр-міністр Італії та президентка Європейської комісії.

"Президент США та європейські партнери домовилися про наступні кроки. Вони домовилися тісно координувати переговорний процес та домагатися проведення подальшої технічної зустрічі. Усі сторони підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню", — сказав представник уряду Німеччини.

А також додав, що європейські учасники оголосили, що посилять тиск на Росію за допомогою санкцій.

Нагадаємо, що Путін назвав розмову із Трампом, 19 травня, "змістовною" та "відвертою".

Водночас Зеленський повідомив, що мав дві телефонні розмови із Трампом у понеділок, 19 травня.