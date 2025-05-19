Лидеры ряда европейских стран поговорили с Трампом

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 19 мая, лидеры Германии, Финляндии, Франции, Италии и Украины, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло после разговора главы Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом представителям СМИ сообщил представитель федерального правительства Германии, передает Укринформ.

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В понедельник вечером, 19 мая, лидер США Дональд Трамп после переговоров с главой Кремля Путиным проинформировал своих европейских партнеров о содержании переговоров. В частности, он обсудил с ними, как можно достичь прекращения огня и мира в Украине.

Известно, что кроме федерального канцлера Фридриха Мерца в обсуждении приняли участие президенты Финляндии, Франции и Украины, а также премьер-министр Италии и президент Европейской комиссии.

"Президент США и европейские партнеры договорились о следующих шагах. Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня", — сказал представитель правительства Германии.

А также добавил, что европейские участники объявили, что усилят давление на Россию с помощью санкций.

Напомним, что Путин назвал разговор с Трампом 19 мая "содержательным" и "откровенным".

В то же время Зеленский сообщил, что провел два телефонных разговора с Трампом в понедельник, 19 мая.