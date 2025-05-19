Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський повідомив про дві телефонні розмови з Трампом arrow

Зеленський повідомив про дві телефонні розмови з Трампом

19 травня 2025 21:43
Євтушенко Аліна - редактор
Зеленський двічі за день говорив із Трампом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав дві телефонні розмови із лідером США Дональдом Трампом у понеділок, 19 травня. Зокрема, лідери обговорювали питання щодо припинення вогню в Україні.

Про це інформують ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Зеленський двічі розмовляв із Трампом 19 травня — що відомо

За інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський двічі розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 19 травня.

Під час спілкування лідери, зокрема, розмовляли про припинення вогню в Україні.

"Перший дзвінок був, ми з ним проговорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це, в принципі, безумовні речі, які ми обговорювали й в Стамбулі, і постійно до цього", — сказав глава держави.
 
Також, за словами Зеленського, було порушене питання готовності Сполучених Штатів Америки піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків.

Раніше ми інформували, що у понеділок, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову із Зеленським перед тим, як телефонувати Путіну.

Також ми повідомляли, що Путін розповів, про що спілкувався із Трампом під час телефонного дзвінка у понеділок, 19 травня.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама