Зеленський двічі за день говорив із Трампом

Зеленський повідомив про дві телефонні розмови з Трампом
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав дві телефонні розмови із лідером США Дональдом Трампом у понеділок, 19 травня. Зокрема, лідери обговорювали питання щодо припинення вогню в Україні.
Про це інформують ЗМІ.
Зеленський двічі розмовляв із Трампом 19 травня — що відомо
За інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський двічі розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 19 травня.
Під час спілкування лідери, зокрема, розмовляли про припинення вогню в Україні.
"Перший дзвінок був, ми з ним проговорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це, в принципі, безумовні речі, які ми обговорювали й в Стамбулі, і постійно до цього", — сказав глава держави.
Також, за словами Зеленського, було порушене питання готовності Сполучених Штатів Америки піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків.
Раніше ми інформували, що у понеділок, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову із Зеленським перед тим, як телефонувати Путіну.
Також ми повідомляли, що Путін розповів, про що спілкувався із Трампом під час телефонного дзвінка у понеділок, 19 травня.
Читайте Новини.LIVE!