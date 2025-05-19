Зеленский дважды за день говорил с Трампом дважды за день

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел два телефонных разговора с лидером США Дональдом Трампом в понедельник, 19 мая. В частности, лидеры обсуждали вопрос о прекращении огня в Украине.

Об этом информируют СМИ.

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Зеленский дважды разговаривал с Трампом 19 мая — что известно

По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский дважды разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 19 мая.

Во время общения лидеры, в частности, разговаривали о прекращении огня в Украине.

"Первый звонок был, мы с ним проговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это, в принципе, безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого", — сказал глава государства.

Также, по словам Зеленского, был поднят вопрос готовности Соединенных Штатов Америки пойти к более серьезным шагам, санкционным шагам.

Ранее мы информировали, что в понедельник, 19 мая, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским перед тем, как звонить Путину.

Также мы сообщали, что Путин рассказал, о чем общался с Трампом во время телефонного звонка в понедельник, 19 мая.