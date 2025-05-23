РФ не хочет посредничества Папы Римского в переговорах по войне

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый Папа Римский Лев XIV выразил заинтересованность в привлечении к мирным переговорам в Украине. В то же время в России отрицают возможность такого варианта.

Об этом пишет Bloomberg.

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Посредничество Ватикана в переговорах

В материале говорится, что лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан по привлечению России к мирным переговорам. Зато российские официальные лица отрицают возможность поездки Владимира Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров.

Издание пишет, что вместо этого они "сосредоточены на переговорах на техническом уровне", которые начались в Стамбуле на прошлой неделе. По словам собеседников, Кремль ожидает возобновления переговоров.

А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "нет договоренностей" о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане. В то же время европейские чиновники сообщают об обсуждении роли Ватикана, как посредника. Там считают, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, но это зависит от готовности России принять в них участие.

Как известно, 19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого не удалось добиться от России приверженности к перемирию. Союзники ждали объявления санкций, однако американский лидер заявил, что Киев и Москва должны "немедленно начать переговоры" о прекращении огня и что он "отступит", если не будет достигнут прогресс.

Ранее Трамп заявлял, что Путин не готов к миру в Украине, поскольку считает, что он "побеждает на фронте".

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Папа Римский готов принять мирные переговоры по войне в Украине.