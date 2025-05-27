Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Война может затянуться — Мерц заявил, что РФ не хочет переговоров arrow

Война может затянуться — Мерц заявил, что РФ не хочет переговоров

27 мая 2025 21:49
Карина Приходько - Редактор
Переговоры Украины и РФ — Путин не хочет вести диалог
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Карина Приходько - Редактор

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине быстро не завершится и нужно готовиться к затяжному конфликту. По его словам, Россия не хочет переговоров.

Об этом сообщает Sky News.

Реклама
Читайте также:

Мерц предупредил о "затяжной войне"

"Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или двух сторон, и в этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого", — заявил Мерц.

Он добавил, что скорее всего придется готовиться к затяжной войне в Украине, ведь РФ не хочет переговоров и имеет целью оккупировать как можно больше украинских территорий.

Напомним, недавно Кит Келлог назвал место, где могут встретиться Зеленский, Путин и Трамп для переговоров. Для этого лишь нужно получить меморандум с условиями от РФ, ведь от Украины он уже есть.

Отметим, что ранее в России отказались от переговоров в Ватикане. Там категорически отклонили предложение Папы Римского.

Германия переговоры война в Украине Россия Фридрих Мерц
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама