Переговоры Украины и РФ — Путин не хочет вести диалог

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине быстро не завершится и нужно готовиться к затяжному конфликту. По его словам, Россия не хочет переговоров.

Об этом сообщает Sky News.

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"Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или двух сторон, и в этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого", — заявил Мерц.

Он добавил, что скорее всего придется готовиться к затяжной войне в Украине, ведь РФ не хочет переговоров и имеет целью оккупировать как можно больше украинских территорий.

Напомним, недавно Кит Келлог назвал место, где могут встретиться Зеленский, Путин и Трамп для переговоров. Для этого лишь нужно получить меморандум с условиями от РФ, ведь от Украины он уже есть.

Отметим, что ранее в России отказались от переговоров в Ватикане. Там категорически отклонили предложение Папы Римского.