Мерц відреагував на масовані атаки РФ на Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: скриншот

У середу, 28 травня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини канцлер Фрідріх Мерц жорстко прокоментував масовані атаки Росії на Україну. Він назвав обстріли росіян "ляпасом" усім тим, хто бореться за мир.

Про це Мерц сказав під час спільної пресконференції із Зеленським.

Реклама

Читайте також:

Мерц різко відреагував на останні атаки РФ на Україну — деталі

У середу, 28 травня, під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським канцлер ФРН Фрідріх Мерц розкритикував масовані атаки росіян на Україну.

"Масовані атаки на Київ говорять не мовою миру, а війни. Це ляпас усім, хто бореться за тишу. Ми посилюємо тиск на РФ, щоб припинити війну й прокласти шлях до перемовин", — сказав Мерц.

Крім того, Мерц заявив, що обмежень на далекобійну зброю для України не буде.

Раніше ми інформували, що Зеленський прибув із візитом до Німеччини, де проведе переговори із канцлером ФРН.