Мерц отреагировал на массированные атаки РФ на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: скриншот

В среду, 28 мая, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию, канцлер Фридрих Мерц жестко прокомментировал массированные атаки России на Украину. Он назвал обстрелы россиян "пощечиной" всем тем, кто борется за мир.

Об этом Мерц сказал во время совместной пресс-конференции с Зеленским.

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В среду, 28 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал массированные атаки россиян на Украину.

"Массированные атаки на Киев говорят не на языке мира, а войны. Это пощечина всем, кто борется за тишину. Мы усиливаем давление на РФ, чтобы прекратить войну и проложить путь к переговорам", — сказал Мерц.

Кроме того, Мерц заявил, что ограничений на дальнобойное оружие для Украины не будет.

Ранее мы информировали, что Зеленский прибыл с визитом в Германию, где проведет переговоры с канцлером ФРГ.