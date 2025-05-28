Візит Зеленського до Німеччини 28 травня — запланована зустріч із Мерцом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У середу, 28 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава держави матиме низку зустрічей з політиками та бізнесом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Візит Зеленського до Німеччини

Під час візиту до Німеччини Зеленський планує зустрітися, зокрема, з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та представниками бізнесу.

Візит Зеленського до Німеччини присвячений зусиллям щодо досягнення припинення вогню.

Також у політиків запланована спільна пресконференція на 13:30 за місцевим часом.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує так званий "меморандум", у якому має намір викласти своє бачення подальших кроків у врегулюванні війни. Також глава держави припустив, що війна може закінчитися вже влітку 2026 року.