Визит Зеленского в Германию 28 мая - запланирована встреча с Мерцом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В среду, 28 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава государства проведет ряд встреч с политиками и бизнесом.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Визит Зеленского в Германию

Во время визита в Германию Зеленский планирует встретиться, в частности, с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями бизнеса.

Визит Зеленского в Германию посвящен усилиям по достижению прекращения огня.

Также у политиков запланирована совместная пресс-конференция на 13:30 по местному времени.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит так называемый "меморандум", в котором намерена изложить свое видение дальнейших шагов в урегулировании войны. Также глава государства предположил, что война может закончиться уже летом 2026 года.