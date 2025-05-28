Taurus для України — Мерц зробив заяву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Eva Manez

У середу, 28 травня, між міністрами оборони України та Німеччини буде підписано документ щодо тісної співпраці у виробництві далекобійної зброї. Про деталі сторони публічно говорити не будуть.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським.

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Мерц зазначив, що українська армія отримає все, що їй потрібно, для того, аби захищатися.

"Сьогодні в другій половині дня буде підписана заява про наміри між нашими міністрами оборони. Йдеться про тісну співпрацю про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо, щоб було спільне виробництво, буде це підтримувати", — сказав він.

За словами канцлера, про деталі сторони публічно говорити не будуть.

"Насамперед ми будемо дбати про те, що українська армія отримала все, що їй сьогодні потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася", – підсумував Мерц.

Водночас Президент України Володимир Зеленський додав, що 28 травня країни підпишуть документи, з яких почнеться фінансування нових проєктів у сфері оборони.

"Ці проєкти вже є, ми хочемо, щоб вони були в можливій для нас кількості, яка нам потрібна", — наголосив український лідер.

Також ми писали, що ще будучи кандидатом у канцлери Фрідріх Мерц був готовий постачати Україні ракети Taurus.

Раніше голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував питання постачання крилатих ракет Taurus Україні, наголосивши, що ця зброя сама по собі не стане вирішальним чинником на фронті.