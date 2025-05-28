Taurus для України — Мерц зробив заяву

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У середу, 28 травня, між міністрами оборони України та Німеччини буде підписано документ щодо тісної співпраці у виробництві далекобійної зброї.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції із президентом Зеленським.

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Мерц зазначив, що українська армія отримає все, що їй потрібно, для того, аби захищатися.

"Сьогодні в другій половині дня буде підписана заява про наміри між нашими міністрами оборони. Йдеться про тісну співпрацю про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо, щоб було спільне виробництво, буде це підтримувати. Про деталі ми не будемо говорити публічно. Насамперед ми будемо дбати про те, що українська армія отримала все, що їй сьогодні потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася", – сказав канцлер Німеччини.