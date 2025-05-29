Мерц допустив можливість постачання Україні ракет Taurus

Німеччина може надати Україні ракети Taurus — деталі
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив надання Україні крилатих ракет Taurus. Він зазначив, що це "в межах можливого".
Про це пише телеканал ZDF.
Ракети Taurus від Німеччини
"Звичайно, це в межах можливого", — сказав Мерц.
За його словами, для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів. Він зауважив, що військова підтримка України вдосконалюється "вже сьогодні".
Канцлер Німеччини підтвердив тісну координацію дій з європейськими партнерами, деякі з них вже поставили крилаті ракети великої дальності.
Нещодавно Мерц оголосив, що дозволить Україні використовувати далекобійну зброю.
Нагадаємо, Німеччина надасть новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро.
Він передбачає фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні, постачання додаткових боєприпасів, надання наземних озброєнь і стрілецької зброї.
Крім того, Україна та Німеччина підписали контракт на системи ППО IRIS-T і ракети до них.
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