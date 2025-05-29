Мерц допустив можливість постачання Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив надання Україні крилатих ракет Taurus. Він зазначив, що це "в межах можливого".

Про це пише телеканал ZDF.

Реклама

Читайте також:

Ракети Taurus від Німеччини

"Звичайно, це в межах можливого", — сказав Мерц.

За його словами, для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів. Він зауважив, що військова підтримка України вдосконалюється "вже сьогодні".

Канцлер Німеччини підтвердив тісну координацію дій з європейськими партнерами, деякі з них вже поставили крилаті ракети великої дальності.

Нещодавно Мерц оголосив, що дозволить Україні використовувати далекобійну зброю.

Нагадаємо, Німеччина надасть новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро.

Він передбачає фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні, постачання додаткових боєприпасів, надання наземних озброєнь і стрілецької зброї.

Крім того, Україна та Німеччина підписали контракт на системи ППО IRIS-T і ракети до них.