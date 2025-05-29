Мерц допустил возможность поставки Украине ракет Taurus

Германия может предоставить Украине ракеты Taurus — детали
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил предоставление Украине крылатых ракет Taurus. Он отметил, что это "в пределах возможного".
Об этом пишет телеканал ZDF.
Ракеты Taurus от Германии
"Конечно, это в пределах возможного", — сказал Мерц.
По его словам, для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат. Он отметил, что военная поддержка Украины совершенствуется "уже сегодня".
Канцлер Германии подтвердил тесную координацию действий с европейскими партнерами, некоторые из них уже поставили крылатые ракеты большой дальности.
Недавно Мерц объявил, что позволит Украине использовать дальнобойное оружие.
Напомним, Германия предоставит новый пакет военной помощи на 5 миллиардов евро.
Он предусматривает финансирование производства дальнобойного оружия в Украине, поставки дополнительных боеприпасов, предоставление наземных вооружений и стрелкового оружия.
Кроме того, Украина и Германия подписали контракт на системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним.
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