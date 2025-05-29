Мерц допустил возможность поставки Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил предоставление Украине крылатых ракет Taurus. Он отметил, что это "в пределах возможного".

Об этом пишет телеканал ZDF.

Реклама

Читайте также:

Ракеты Taurus от Германии

"Конечно, это в пределах возможного", — сказал Мерц.

По его словам, для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат. Он отметил, что военная поддержка Украины совершенствуется "уже сегодня".

Канцлер Германии подтвердил тесную координацию действий с европейскими партнерами, некоторые из них уже поставили крылатые ракеты большой дальности.

Недавно Мерц объявил, что позволит Украине использовать дальнобойное оружие.

Напомним, Германия предоставит новый пакет военной помощи на 5 миллиардов евро.

Он предусматривает финансирование производства дальнобойного оружия в Украине, поставки дополнительных боеприпасов, предоставление наземных вооружений и стрелкового оружия.

Кроме того, Украина и Германия подписали контракт на системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним.