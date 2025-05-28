Умєров повідомив подробиці домовленості про виробництво IRIS-T для України

Виробництво IRIS-T для України — подробиці від Умєрова
Україна підписала з Німеччиною контракт на засоби ППО. Йдеться про системи IRIS-T і ракети до них.
Про це в середу, 28 травня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
IRIS-T для України
Очільник оборонного відомоства нагадав, що в Німеччина надасть пакет військової допомоги загальною вартістю п'ять мільярдів доларів. Контракт на засоби ППО коштує 2,2 мільярда доларів.
"Підписано контракт із компанією Dieh Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту — 2,2 мільярда євро", — зазначив Умєров.
Нагадаємо, 28 травня в Берліні міністри оборони Німеччини та України Борис Пісторіус і Рустем Умєров підписали угоду щодо військової допомоги на суму п'ять мільярдів доларів. Зокрема, йдеться про фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні.
Також ми повідомляли, що з Нідерландів відправили останню партію F-16. Загалом Україна отримала 24 голландських винищувачі.
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