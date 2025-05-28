Військова допомога від Німеччини 28 травня - що увійшло у пакет

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

У середу, 28 травня, у Берліні відбулося підписання угоди між міністрами оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та України Рустемом Умєровим щодо надання військової допомоги на загальну суму 5 млрд євро. Кошти будуть спрямовані також на постачання додаткових боєприпасів до різних видів озброєння, зокрема для систем протиповітряної оборони, а також на забезпечення наземною технікою та стрілецькою зброєю.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

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Що увійшло до пакету допомоги

Угода передбачає фінансування виробництва далекобійної зброї українського виробництва, причому перші системи планують передати Збройним силам України вже найближчими тижнями. Окрім того, укладено низку контрактів між українською стороною та німецькою оборонною промисловістю.

Німецький уряд зобов’язався виділити 5 млрд євро, які підуть на:

фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні, перші системи ЗСУ отримають вже за кілька тижнів;

постачання додаткових пакетів боєприпасів до різних систем озброєння, зокрема для ППО, надання наземних озброєнь і стрілецької зброї;

фінансування ремонтних потужностей в Україні, зокрема, через створення спільного підприємства;

фінансування значної частки супутникового зв’язку Starlink та української системи військового командного зв'язку;

закупівлю медичного обладнання для ЗСУ, зокрема й українського виробництва.

Нагадаємо, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц анонсував, що до завершення поточного року заплановано проведення міжурядових переговорів між Україною та Німеччиною. Це буде перша така зустріч за останній тривалий період.

Крім того, за словами Фрідріха Мерца, ніяких обмежень щодо використання далекобійного озброєння для України не передбачено — вона зможе вільно оборонятися та завдавати ударів по ворожих військових об’єктах.