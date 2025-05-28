Военная помощь от Германии 28 мая - что вошло в пакет

Военная помощь от Германии — что вошло в пакет поддержки
В среду, 28 мая, в Берлине состоялось подписание соглашения между министрами обороны Германии Борисом Писториусом и Украины Рустемом Умеровым о предоставлении военной помощи на общую сумму 5 млрд евро. Средства будут направлены также на поставку дополнительных боеприпасов к различным видам вооружения, в частности для систем противовоздушной обороны, а также на обеспечение наземной техникой и стрелковым оружием.
Об этом сообщает Министерство обороны Германии.
Что вошло в пакет помощи
Соглашение предусматривает финансирование производства дальнобойного оружия украинского производства, причем первые системы планируют передать Вооруженным силам Украины уже в ближайшие недели. Кроме того, заключен ряд контрактов между украинской стороной и немецкой оборонной промышленностью.
Правительство Германии обязалось выделить 5 млрд евро, которые пойдут на:
- финансирование производства дальнобойного оружия в Украине, первые системы ВСУ получат уже через несколько недель;
- поставку дополнительных пакетов боеприпасов к различным системам вооружения, в частности для ПВО, предоставление наземных вооружений и стрелкового оружия;
- финансирование ремонтных мощностей в Украине, в частности, через создание совместного предприятия;
- финансирование значительной доли спутниковой связи Starlink и украинской системы военной командной связи;
- закупку медицинского оборудования для ВСУ, в том числе и украинского производства.
Напомним, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал, что до завершения текущего года запланировано проведение межправительственных переговоров между Украиной и Германией. Это будет первая такая встреча за последний длительный период.
Кроме того, по словам Фридриха Мерца, никаких ограничений по использованию дальнобойного вооружения для Украины не предусмотрено — она сможет свободно обороняться и наносить удары по вражеским военным объектам.
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