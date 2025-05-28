Военная помощь от Германии 28 мая - что вошло в пакет

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

В среду, 28 мая, в Берлине состоялось подписание соглашения между министрами обороны Германии Борисом Писториусом и Украины Рустемом Умеровым о предоставлении военной помощи на общую сумму 5 млрд евро. Средства будут направлены также на поставку дополнительных боеприпасов к различным видам вооружения, в частности для систем противовоздушной обороны, а также на обеспечение наземной техникой и стрелковым оружием.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

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Соглашение предусматривает финансирование производства дальнобойного оружия украинского производства, причем первые системы планируют передать Вооруженным силам Украины уже в ближайшие недели. Кроме того, заключен ряд контрактов между украинской стороной и немецкой оборонной промышленностью.

Правительство Германии обязалось выделить 5 млрд евро, которые пойдут на:

финансирование производства дальнобойного оружия в Украине, первые системы ВСУ получат уже через несколько недель;

поставку дополнительных пакетов боеприпасов к различным системам вооружения, в частности для ПВО, предоставление наземных вооружений и стрелкового оружия;

финансирование ремонтных мощностей в Украине, в частности, через создание совместного предприятия;

финансирование значительной доли спутниковой связи Starlink и украинской системы военной командной связи;

закупку медицинского оборудования для ВСУ, в том числе и украинского производства.

Напомним, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал, что до завершения текущего года запланировано проведение межправительственных переговоров между Украиной и Германией. Это будет первая такая встреча за последний длительный период.

Кроме того, по словам Фридриха Мерца, никаких ограничений по использованию дальнобойного вооружения для Украины не предусмотрено — она сможет свободно обороняться и наносить удары по вражеским военным объектам.