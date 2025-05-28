Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації - що відомо

Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що до кінця року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації. Така зустріч відбудеться вперше за останні кілька років.

Про це він зазначив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації

Мерц зазначив, що війна суттєво вплинула на відносини між Україною та Німеччиною — як на рівні суспільства, так і урядів.

За його словами, нині практично всі міністри федерального уряду активно взаємодіють зі своїми українськими колегами, і ця співпраця надалі поглиблюватиметься.

"Тому наприкінці цього року ми проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації", — додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що під час цієї ж конференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що жодних обмежень щодо далекобійної зброї не передбачається — Україна матиме можливість повноцінно захищати себе та завдавати ударів по військових цілях.

Крім того, він заявив, що міністри оборони України та Німеччини підпишуть документ про тісну співпрацю у сфері виробництва далекобійної зброї. Подробиці угоди не розголошуватимуться.