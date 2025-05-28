Украина и Германия проведут межправительственные консультации - что известно

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что до конца года Украина и Германия проведут межправительственные консультации. Такая встреча состоится впервые за последние несколько лет.

Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Мерц отметил, что война существенно повлияла на отношения между Украиной и Германией — как на уровне общества, так и правительств.

По его словам, сейчас практически все министры федерального правительства активно взаимодействуют со своими украинскими коллегами, и это сотрудничество в дальнейшем будет углубляться.

"Поэтому в конце этого года мы проведем украинско-немецкие межправительственные консультации", — добавил канцлер Германии.

Напомним, что во время этой же конференции канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что никаких ограничений по дальнобойному оружию не предвидится — Украина будет иметь возможность полноценно защищать себя и наносить удары по военным целям.

Кроме того, он заявил, что министры обороны Украины и Германии подпишут документ о тесном сотрудничестве в сфере производства дальнобойного оружия. Подробности соглашения не будут разглашаться.