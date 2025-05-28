Умеров сообщил подробности договоренности о производстве IRIS-T для Украины

Производство IRIS-T для Украины — подробности от Умерова
Украина подписала с Германией контракт на средства ПВО. Речь идет о системах IRIS-T и ракетах к ним.
Об этом в среду, 28 мая, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
IRIS-T для Украины
Глава оборонного ведомства напомнил, что в Германия предоставит пакет военной помощи общей стоимостью пять миллиардов долларов. Контракт на средства ПВО стоит 2,2 миллиарда долларов.
"Подписан контракт с компанией Dieh Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта — 2,2 миллиарда евро", — отметил Умеров.
Напомним, 28 мая в Берлине министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о военной помощи на сумму пять миллиардов долларов. В частности, речь идет о финансировании производства дальнобойного оружия в Украине.
Также мы сообщали, что из Нидерландов отправили последнюю партию F-16. В целом Украина получила 24 голландских истребителя.
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