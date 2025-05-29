У Німеччині викрили агентів РФ які шпигували за українцем

Поліція в Німеччині. Фото ілюстративне: REUTERS/Denis Balibouse

Федеральна прокуратура Німеччини офіційно висунула звинувачення трьом чоловікам, яких підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Слідство вважає, що підозрювані стежили за колишнім українським військовослужбовцем на території ФРН і, можливо, готували замах на його життя.

Про це повідомляє Tagesshau.

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Серед шпигунів є українець

Як повідомляє прокуратура у Франкфурті-на-Майні, фігурантами справи є громадяни України, Вірменії та Росії. За версією слідства, вірменин у травні 2024 року отримав завдання від російської спецслужби — зібрати інформацію про українця, який після початку повномасштабного вторгнення РФ служив у ЗСУ та наразі проживає в Німеччині. Для виконання цієї місії він залучив ще двох ймовірних спільників.

Операція передбачала зустріч із ціллю в одному з кафе у центрі Франкфурта 19 червня. Підозрювані мали підтвердити його особу та дізнатись більше відомостей. Однак потенційна жертва заздалегідь попередила німецьку поліцію, тож спецслужби встигли втрутитися. Зустріч не відбулась, а підозрюваних затримали співробітники Управління кримінальної поліції землі Гессен. Нині всі троє перебувають під вартою.

У прокуратурі не виключають, що зібрана інформація мала слугувати основою для майбутніх розвідувально-диверсійних дій на території Німеччини. За словами вищого федерального прокурора, не виключено, що кінцевою метою було вбивство.

Долю фігурантів тепер має вирішити Сенат державної безпеки Вищого земельного суду Франкфурта — саме він вирішить, чи відбудеться судовий процес і коли.

Нагадаємо, спецслужби Британії заявили, що Росія пильно стежила за поставками зброї в Україну від західних партнерів через зламані камери відеоспостереження.

Також нещодавно у Британії судили лідера російського шпигунського угруповання.

А у квітні військовослужбовці виявили у морі навколо Великої Британії шпигунські датчики.