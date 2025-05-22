Росія стежила за постачанням зброї в Україну, зламавши близько 10 тисяч камер у країнах НАТО

Завантаження військової допомоги на літак. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Військова розвідка Росії проникла в системи спостереження на прикордонних переходах та залізничних станціях, аби відстежувати й перешкоджати доставці західної допомоги Україні. Зокрема, зловмисники зламали близько 10 000 камер.

Про це пише The Guardian з посиланням на спецслужби Великої Британії.

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За даними британського Національного центру кібербезпеки (NCSC), російський підрозділ ГРУ із 2022 року веде цілеспрямовану кібератаку на державні та приватні структури в країнах НАТО. Зокрема, зловмисники зламали близько 10 000 камер, розташованих біля військових об’єктів, залізничних вузлів та на кордоні. 80% з них були в Україні, 10% — у Румунії, інші — в Польщі, Угорщині та Словаччині.

Росіяни використовували доступ до муніципальних камер, зокрема й до дорожніх, щоб отримувати "миттєві знімки" переміщення вантажів. Крім того, вони намагалися здобути чутливі логістичні дані — графіки руху поїздів, товарні накладні тощо.

У рамках кампанії ГРУ також використовувало фішингові листи, замасковані під службову кореспонденцію або навіть під порнографічний контент. Надсилали повідомлення мовою отримувача та через скомпрометовані чи безкоштовні поштові сервіси. Відомо про спроби голосового фішингу — коли зловмисники видавали себе за IT-працівників, щоб отримати доступ до захищених акаунтів.

У британському центрі кібербезпеки закликали всі приватні компанії, задіяні у постачанні допомоги Україні, негайно вжити заходів для захисту: активувати багатофакторну автентифікацію, регулярно оновлювати безпекові системи та посилити моніторинг мереж.

Попередження було випущене спільно з кібербезпековими органами США, Франції, Німеччини, Польщі, Канади, Австралії, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів.

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