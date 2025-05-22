Россия следила за поставками оружия в Украину, взломав около 10 тысяч камер в странах НАТО

Загрузка военной помощи на самолет. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Военная разведка России проникла в системы наблюдения на пограничных переходах и железнодорожных станциях, чтобы отслеживать и препятствовать доставке западной помощи Украине. В частности, злоумышленники взломали около 10 000 камер.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на спецслужбы Великобритании.

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По данным британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), российское подразделение ГРУ с 2022 года ведет целенаправленную кибератаку на государственные и частные структуры в странах НАТО. В частности, злоумышленники взломали около 10 000 камер, расположенных возле военных объектов, железнодорожных узлов и на границе. 80% из них были в Украине, 10% - в Румынии, остальные — в Польше, Венгрии и Словакии.

Россияне использовали доступ к муниципальным камерам, в том числе и к дорожным, чтобы получать "мгновенные снимки" перемещения грузов. Кроме того, они пытались получить чувствительные логистические данные — графики движения поездов, товарные накладные и тому подобное.

В рамках кампании ГРУ также использовало фишинговые письма, замаскированные под служебную корреспонденцию или даже под порнографический контент. Отправляли сообщения на языке получателя и через скомпрометированные или бесплатные почтовые сервисы. Известно о попытках голосового фишинга - когда злоумышленники выдавали себя за IT-работников, чтобы получить доступ к защищенным аккаунтам.

В британском центре кибербезопасности призвали все частные компании, задействованные в поставке помощи Украине, немедленно принять меры для защиты: активировать многофакторную аутентификацию, регулярно обновлять системы безопасности и усилить мониторинг сетей.

Предупреждение было выпущено совместно с кибербезопасными органами США, Франции, Германии, Польши, Канады, Австралии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов.

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