Россия следила за поставками оружия в Украину, взломав около 10 тысяч камер в странах НАТО

РФ следила за поставками оружия в Украину, взломав тысячи камер
Военная разведка России проникла в системы наблюдения на пограничных переходах и железнодорожных станциях, чтобы отслеживать и препятствовать доставке западной помощи Украине. В частности, злоумышленники взломали около 10 000 камер.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на спецслужбы Великобритании.
Как РФ следила за перемещением помощи Украине
По данным британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), российское подразделение ГРУ с 2022 года ведет целенаправленную кибератаку на государственные и частные структуры в странах НАТО. В частности, злоумышленники взломали около 10 000 камер, расположенных возле военных объектов, железнодорожных узлов и на границе. 80% из них были в Украине, 10% - в Румынии, остальные — в Польше, Венгрии и Словакии.
Россияне использовали доступ к муниципальным камерам, в том числе и к дорожным, чтобы получать "мгновенные снимки" перемещения грузов. Кроме того, они пытались получить чувствительные логистические данные — графики движения поездов, товарные накладные и тому подобное.
В рамках кампании ГРУ также использовало фишинговые письма, замаскированные под служебную корреспонденцию или даже под порнографический контент. Отправляли сообщения на языке получателя и через скомпрометированные или бесплатные почтовые сервисы. Известно о попытках голосового фишинга - когда злоумышленники выдавали себя за IT-работников, чтобы получить доступ к защищенным аккаунтам.
В британском центре кибербезопасности призвали все частные компании, задействованные в поставке помощи Украине, немедленно принять меры для защиты: активировать многофакторную аутентификацию, регулярно обновлять системы безопасности и усилить мониторинг сетей.
Предупреждение было выпущено совместно с кибербезопасными органами США, Франции, Германии, Польши, Канады, Австралии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов.
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