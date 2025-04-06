Військові Великої Британії виявили шпигунські датчики Росії у морі

Підводна лодка Британії. Фото: gov.uk

Військові Сполученого Королівства виявили у морі навколо Великої Британії шпигунські датчики. Ймовірно, їх встановила Росія, аби стежити за атомними підводними човнами.

Про це повідомляє The Times.

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Шпигунські датчики у водах Британії

Деякі зі шпигунських датчиків зірвалися з кріплень і були прибиті на берег, де їх виявили військові Британії. Ще деякі з них знайшли за допомогою флоту.

За словами військових, датчики могли встановити росіяни, аби збирати інформацію про британські атомні підводні човни. Відомо, що один з них постійно перебуває у воді у межах заходів стримування.

The Times пише, що РФ не припиняла розвивати свої підводні спроможності з часів "холодної війни". Крім того, росіяни володіють унікальними засобами для підводної війни та шпигунства, деякі з яких можуть навіть перевершувати можливості Британії та інших країн НАТО.

Загроза від Росії

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва почала готуватися до потенційної війни з НАТО. Стратегія включала нагляд та підготовку до диверсій проти підводної інфраструктури.

Джерела у британському флоті припускають, що підрив "Північних потоків" восени 2022 року міг стати першою такою демонстрацією, а його "воєнна точність" нагадує почерк російських гібридних операцій. Вони також вважають, що "якірні інциденти" з кабелями в Балтійському морі навряд чи були випадковістю.

"Не має бути сумнівів – в Атлантиці вже йде війна…. Ми бачимо безпрецедентні обсяги російської діяльності", – каже один зі співрозмовників видання серед британських військових високого рангу.

Крім того, декілька джерел The Times наголосили про наявність переконливих розвідданих про те, що до лютого 2022 року яхти російських олігархів могли брати участь у шпигунській діяльності РФ у водах довкола Британії.

Один із колишніх міністрів зазначив, що військові добре усвідомлювали ці загрози. Наприклад, у 2018 році, коли яхта російського олігарха несподівано стала на якір поруч із британським військовим кораблем HMS Albion на Кіпрі, це викликало підозри у шпигунстві, і судно швидко залишило порт.

Потенційна загроза для Британії

Для Великої Британії зоною потенційної загрози від російських диверсій є вітрові електростанції у морі. Відомо, що вони забезпечують п’яту частину електропостачання.

Подібні ризики існують і для підводних нафтових та газових трубопроводів, зокрема тих, що забезпечують постачання енергоресурсів із Норвегії.

Також близько 60 кабелів, що з'єднують Британію зі світом, можуть стати легкою мішенню, адже їхнє розташування не є таємницею.

Нагадаємо, 4 квітня була річниця створення НАТО. Альянс став основою єдиної системи євроатлантичної безпеки.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія та Франція представлятимуть інтереси Європи на переговорах з російською стороною.