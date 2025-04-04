Річниця заснування НАТО — історія створення Альянсу

4 квітня 1949 року 12 країн підписують Північноатлантичний договір та започатковують Альянс. Фото: НАТО

Рівно 76 років тому, 4 квітня 1949 року, у Вашингтоні підписали Північноатлантичний договір про оборонний та військово-політичний союз. НАТО стало основою єдиної системи євроатлантичної безпеки. Стати членом Альянсу вже не один рік прагне й Україна.

Новини.LIVE розповідають про те, коли та для чого творили НАТО.

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Чому вирішили створити НАТО

Ідейниками створення Альянсу стали Велика Британія та США. Це відбулося після завершення Другої світової війни, коли Європа фактично лежала в руїнах. Великі країни зійшлись на тому, що краще не ворогувати, а співпрацювати, особливо, у військовому сенсі. Окрім іншого, Альянс був покликаний стримати радянську агресію. Всім відома стаття №5 члени Альянсу передбачала, що "збройний напад на одного або декількох з них... буде розглядатися як напад на усіх".

Відтак 4 квітня 1949 року 12 країн Європи та Північної Америки створюють НАТО. Північноатлантичний договір підписали:

Бельгія,

Канада,

Данія,

Франція,

Ісландія,

Італія,

Люксембург,

Нідерланди,

Норвегія,

Португалія,

Велика Британія,

США.

Літаки в строю "НАТО" літають над Акрополем в Афінах у травні 1962 року. Фото: НАТО

У 1950 році союзники вирішують створити командну структуру з військовим штабом. Це сталося після того, як СРСР вирішили випробувати атомну бомбу у 1949 році. Також на рішення вплинув початок Корейської війни. Штаб розмістили у паризькому передмісті Роккенкур. Верховним штабом об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі почав керувати американець Дуайт Ейзенхауер.

Винищувачі виконують вертикальний набір висоти під час повітряної виставки. Фото: НАТО

Що змінило створення НАТО

Підписання Північноатлантичного договору стабілізувало ситуацію в Європі. Після цього почалося так "повоєнне економічне диво". До 19555 року до Альянсу приєднуються Греція, Туреччина та Західна Німеччина. Крім того, у цей час Альянс приймає стратегічну доктрину про використання ядерної зброї у відповідь на агресію.

Моряки виклали фразу "NATO-OTAN" на злітно-посадковій смузі авіаносця. Фото: НАТО

Після розпаду Радянського Союзу почались розмови про те, що існування НАТО ніби то більше не має сенсу. Мовляв, варто розпустити Альянс. Щоправда, такі ідеї так і залишились на рівні розмов. З часом багато країн, що раніше були під впливом СРСР, вирішили приєднатись до Альянсу. Наразі членами НАТО є 32 держави.

Війська Північноатлантичного альянсу

Основні сили НАТО — це армії країн-союзників. Крім того, Альянс має чимало підрозділів ЗС, які проводять бойові чергування та забезпечують колективну оборону. Сюди, зокрема, входять чотири постійні угруповання ВМС НАТО.

Війська союзників під час навчань Cooperative Spirit у Нідерландах. Фото: НАТО

Крім того, Альянс має об'єднану систему ППО. Вона працює як поєднання національних систем протиповітряної оборони окремих країн. Також вона охоплює засоби Альянсу із протидії балістичним ракетам.

НАТО серед іншого патрулює повітряний простір країн-союзників. Йдеться про ті держави, які не можуть зробити це самостійно. Відтак, літаки Альянсу цілодобово захищають повітряний простір Албанії, Естонії, Латвії, Литви та Словенії.

Винищувач готується злетіти з палуби авіаносця під час зустрічі міністрів оборони НАТО у США. Фото: НАТО

Чи вступить Україна в НАТО

Розмови про вступ України в НАТО розпочались після того, як наша держава здобула незалежність у 1991 році. Через шість років навіть було підписано Хартію про особливе партнерство. Щоправда, що 2014 року відносини між Україною та Альянсом не розвивались динамічно.

Британські військові стрибають з літака під час навчань. Фото: НАТО

Вже після того, як Росія зазіхнула на територію України, вступ в НАТО став ціллю для нашої держави. У вересні 2020 року Президент України Володимир Зеленський ухвалив нову Стратегію нацбезпеки. Вона передбачала основу для поглиблення особливого партнерства між Україною та Північноатлантичним альянсом.

Під час повномасштабного вторгнення країни НАТО почали активно допомагати Україні в боротьбі з РФ. Нашій державі постачають озброєння, боєприпаси та організовують навчання для військових.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які теми стануть основними на засіданні глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. Йтиметься, зокрема, й про підтримку України.

Також ми повідомляли про візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до штаб-квартири НАТО. Планується проведення низки двосторонніх зустрічей.