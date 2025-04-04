Годовщина основания НАТО — история создания Альянса

4 апреля 1949 года 12 стран подписывают Североатлантический договор и основывают Альянс. Фото: НАТО

Ровно 76 лет назад, 4 апреля 1949 года, в Вашингтоне подписали Североатлантический договор об оборонном и военно-политическом союзе. НАТО стало основой единой системы евроатлантической безопасности. Стать членом Альянса уже не один год стремится и Украина.

Новини.LIVE рассказывают о том, когда и для чего создавали НАТО.

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Почему решили создать НАТО

Идейниками создания Альянса стали Великобритания и США. Это произошло после завершения Второй мировой войны, когда Европа фактически лежала в руинах. Крупные страны сошлись на том, что лучше не враждовать, а сотрудничать, особенно в военном смысле. Помимо прочего, Альянс был призван сдержать советскую агрессию. Всем известная статья №5 членов Альянса предусматривала, что "вооруженное нападение на одного или нескольких из них... будет рассматриваться как нападение на всех".

Поэтому 4 апреля 1949 года 12 стран Европы и Северной Америки создают НАТО. Североатлантический договор подписали:

Бельгия,

Канада,

Дания,

Франция,

Исландия,

Италия,

Люксембург,

Нидерланды,

Норвегия,

Португалия,

Великобритания,

США.

Самолеты в строю "НАТО" летают над Акрополем в Афинах в мае 1962 года. Фото: НАТО

В 1950 году союзники решают создать командную структуру с военным штабом. Это произошло после того, как СССР решили испытать атомную бомбу в 1949 году. Также на решение повлияло начало Корейской войны. Штаб разместили в парижском пригороде Роккенкур. Верховным штабом объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе начал руководить американец Дуайт Эйзенхауэр.

Истребители выполняют вертикальный набор высоты во время воздушной выставки. Фото: НАТО

Что изменило создание НАТО

Подписание Североатлантического договора стабилизировало ситуацию в Европе. После этого началось так "послевоенное экономическое чудо". К 19555 году к Альянсу присоединяются Греция, Турция и Западная Германия. Кроме того, в это время Альянс принимает стратегическую доктрину об использовании ядерного оружия в ответ на агрессию.

Моряки выложили фразу "NATO-OTAN" на взлетно-посадочной полосе авианосца. Фото: НАТО

После распада Советского Союза начались разговоры о том, что существование НАТО якобы больше не имеет смысла. Мол, стоит распустить Альянс. Правда, такие идеи так и остались на уровне разговоров. Со временем многие страны, которые ранее были под влиянием СССР, решили присоединиться к Альянсу. Сейчас членами НАТО являются 32 государства.

Войска Североатлантического альянса

Основные силы НАТО — это армии стран-союзников. Кроме того, Альянс имеет немало подразделений ВС, которые проводят боевые дежурства и обеспечивают коллективную оборону. Сюда, в частности, входят четыре постоянные группировки ВМС НАТО.

Войска союзников во время учений Cooperative Spirit в Нидерландах. Фото: НАТО

Кроме того, Альянс имеет объединенную систему ПВО. Она работает как сочетание национальных систем противовоздушной обороны отдельных стран. Также она охватывает средства Альянса по противодействию баллистическим ракетам.

НАТО среди прочего патрулирует воздушное пространство стран-союзников. Речь идет о тех государствах, которые не могут сделать это самостоятельно. Следовательно, самолеты Альянса круглосуточно защищают воздушное пространство Албании, Эстонии, Латвии, Литвы и Словении.

Истребитель готовится взлететь с палубы авианосца во время встречи министров обороны НАТО в США. Фото: НАТО

Вступит ли Украина в НАТО

Разговоры о вступлении Украины в НАТО начались после того, как наше государство обрело независимость в 1991 году. Через шесть лет даже была подписана Хартия об особом партнерстве. Правда, до 2014 года отношения между Украиной и Альянсом не развивались динамично.

Британские военные прыгают с самолета во время учений. Фото: НАТО

Уже после того, как Россия посягнула на территорию Украины, вступление в НАТО стало целью для нашего государства. В сентябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский принял новую Стратегию нацбезопасности. Она предусматривала основу для углубления особого партнерства между Украиной и Североатлантическим альянсом.

Во время полномасштабного вторжения страны НАТО начали активно помогать Украине в борьбе с РФ. Нашему государству поставляют вооружение, боеприпасы и организовывают обучение для военных.

Напомним, ранее мы писали о том, какие темы станут основными на заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Речь пойдет, в частности, и о поддержке Украины.

Также мы сообщали о визите министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в штаб-квартиру НАТО. Планируется проведение ряда двусторонних встреч.