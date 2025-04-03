Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав робочий візит до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Він проведе низку двосторонніх зустрічей із союзниками.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у четвер, 3 квітня.

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Візит Сибіги до штаб-квартири НАТО

У МЗС зазначили, що Сибіга проведе переговори з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте та візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО.

"Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву задля досягнення миру", — зазначив глава української дипломатії.

Сибіга у штаб-квартирі НАТО. Фото: x.com/andrii_sybiha

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив проведе зустрічі у Брюсселі зі щонайменше 14 очільниками МЗС країн НАТО. Також глава української дипломатії подякував країнам, які є членами "Коаліції охочих", зазначивши, що це посилює переговорні позиції України.