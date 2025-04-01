Сибіга зустрінеться з очільниками МЗС країн НАТО — що відомо

Сибіга назвав, з представниками яких країн поговорить у Брюсселі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, з представниками яких країн проведе зустрічі у Брюсселі. За його словами, йдеться про щонайменше 14 очільників МЗС країн НАТО.
Про це Андрій Сибіга сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час пресконференції у вівторок, 1 квітня.
Зустрічі Сибіги у Брюсселі
Сибіга зазначив, що зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО відбудуться найближчими днями.
За його словами, він завжди використовує будь-який багатосторонній захід для проведення двосторонніх зустрічей.
"У мене станом зараз вже підтверджено 14 зустрічей з моїми колегами, з міністрами закордонних справ НАТО", — розповів Сибіга.
Він також наголосив, що зацікавлений у проведенні зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо.
Нагадаємо, Сибіга повідомив, що Україна вже отримала новий текст угоди зі США щодо корисних копалин.
Крім того, голова МЗС наголосив, що членство України в ЄС і НАТО — це гарантія збереження об’єднаної та вільної Європи.
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